Lvmh conferma offerta su Tiffany a 120 $ per azione

Titta Ferraro 28 ottobre 2019 - 12:48

LVMH ha confermato le indiscrezioni circa l'offerta di acquisto da 14,5 miliardi di dollari in contanti verso la statunitense Tiffany. Il corrispettivo dell'offerta è pari a 120 dollari per azione, con un premio del 22% circa rispetto al prezzo di chiusura di venerdì di Tiffany.Il cda del gruppo di gioielli statunitense, stando a quanto riferisce il Financial Times, sarebbe orientato a rifiutare l'offerta in quanto valutata troppo bassa.