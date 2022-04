Luxottica mette le mani sul 90,9% di Fedon, deal da 29,4 mln

Daniela La Cava 12 aprile 2022 - 08:54

MILANO (Finanza.com)

Luxottica rileva la maggioranza di Fedon. La società ha sottoscritto un contratto preliminare di compravendita per l’acquisto di complessive 1.727.141 azioni della società Giorgio Fedon & Figli, quotata su Euronext Growth Milan, pari al 90,9% del capitale sociale della società. Il contratto è stato sottoscritto con gli azionisti rilevanti della società (ossia CL & GP, Piergiorgio Fedon, Sylt, Italo Fedon, Laura Corte Metto, Francesca Fedon, Roberto Fedon, Flora Fedon e Rossella Fedon), oltre ulteriori azionisti non rilevanti. Il prezzo è pari a circa 17,03 euro per ciascuna azione per complessivi 29,4 milioni. Si tratta di un premio del 135% rispetto all’ultimo prezzo ufficiale delle azioni della società registrato alla data dell’8 aprile 2022 (ultimo giorno di Borsa aperta precedente alla data di sottoscrizione del contratto) nonché un premio del 114% rispetto al prezzo ufficiale medio ponderato delle azioni dell’emittente degli ultimi dodici mesi precedenti sempre alla data dello scorso 8 aprile.L’operazione, spiega la nota, rappresenta un nuovo passo nella consolidata strategia di integrazione verticale di EssilorLuxottica, finalizzata ad assicurare i più alti standard di qualità lungo tutta la catena del valore e a ottimizzare il servizio a beneficio di tutti gli operatori del settore.L’esecuzione della compravendita è subordinata al verificarsi di alcune condizioni sospensive, usuali per questo tipo di operazioni, tra cui l’ottenimento delle autorizzazioni previste dalle autorità antitrust competenti. Il closing è atteso entro la fine di giugno 2022. In caso di perfezionamento dell’operazione, Luxottica deterrà una partecipazione complessiva pari al 90,9% del capitale di Fedon e sarà tenuta a promuovere un’offerta pubblica di acquisto (Opa) totalitaria sulle restanti azioni della società in circolazione, allo stesso prezzo di 17,03 euro per azione. L’Opa sarà finalizzata al delisting della società.