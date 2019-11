Lusso: cresce del 4% nel 2019 nonostante turbolenze geopolitiche e timori recessione

Daniela La Cava 28 novembre 2019 - 15:08

MILANO (Finanza.com)

Il settore del lusso ha superato le turbolenze geopolitiche e i timori di recessione che hanno caratterizzato il 2019. Il mercato globale (comprende sia i beni che le esperienze di lusso) ha mostrato una crescita del 4% a tassi costanti nell’anno in corso, per una stima complessiva di circa 1.300 miliardi di euro di giro d’affari. Il mercato dei beni di lusso per la persona ha seguito un trend simile, con una crescita a tassi costanti del 4% e raggiungendo i 281 miliardi. È quanto emerge dalla 18esima edizione dell’Altagamma 2019 Worldwide Luxury Market Monitor, realizzato da Bain & Company in collaborazione con Altagamma, la Fondazione che riunisce le imprese dell’alta industria culturale e creativa italiana, e presentato oggi a Milano nel corso dell’Osservatorio Altagamma.