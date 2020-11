Lusso: Sergio Rossi consolida la sua partnership con Triboo Shanghai

Redazione Finanza 9 novembre 2020 - 16:27

Sergio Rossi, brand leader nel settore calzaturiero, consolida la sua collaborazione con Triboo Shanghai, affidando loro per il secondo anno consecutivo la gestione dello store online su Tmall Luxury Pavillon - piattaforma cinese interamente dedicate al lusso del Gruppo Alibaba.Nel 2016 l’arrivo di Riccardo Sciutto, amministratore delegato di Sergio Rossi, ha portato una strategia mirata e puntuale con un focus innovativo sull’Asia, dimostratosi un mercato cruciale per lo sviluppo e la crescita del brand. Nell’ultimo anno, con il supporto di Triboo, Sergio Rossi ha registrato un trend positivo sul flaghship Tmall, al seguito di un operation plan e management integrato con le numerose festività cinesi e mirati investimenti marketing – come ad esempio il live streaming che coinvolge l’influencer e key opinion leader Niki Wu Je sui canali di Weibo in pianificazione per la celebre festività dell’11.11.“Sono felice di consolidare la nostra strategia asiatica con il partner Triboo”, commenta Riccardo Sciutto, ceo di Sergio Rossi “Ho deciso agire con audacia ed innovazione soprattutto in un periodo storico critico come quello che stiamo vivendo; grazie alla strada che abbiamo intrapreso siamo stati in grado di raccogliere importanti risultati in un mercato chiave per il nostro Brand. La sinergia con un partner come Triboo ci permette di guardare al futuro con positività ed innovazione, stabilendo ogni giorno nuovi obiettivi e futuri successi.”Triboo, gruppo attivo nel settore digitale e che controlla questa testata, si è dimostrato un alleato strategico, capace di veicolare i valori del Brand e di rafforzare la presenza sul mercato asiatico raggiungendo importanti obiettivi di vendita. Triboo ha affiancato il brand in tutte le diverse operazioni giornaliere: dallo store management, alla logistica, al customer care e tutti i servizi di after-sale, includendo la gestione del marketing su piattaforma. Un processo che ha reso possibile elaborare analisi di prodotto puntuali e mirate, definendo un merchandising ad hoc rispetto al canale di vendita. Il team multilingue della Digital Transformation Factory si è dimostrato un aspetto cruciale nella gestione delle attività nel continente asiatico. Il Gruppo milanese, grazie alla sede basata a Shanghai ed East Media – società del gruppo specializzata in Digital Marketing per i mercati asiatici – è uno dei player più rilevanti nel panorama italiano, certificato come partner ufficiale dei colossi cinesi Alibaba, Tencent e Baidu.“L’economia cinese è in forte ripresa; lo dimostra prima fra tutte la città di Shanghai, la quale è tornata ad essere una delle metropoli più vive, pur sempre mantenendo le giuste precauzioni. La prima grande prova di ripartenza è stata superata con le festività per la fondazione della Repubblica Popolare Cinese appena concluse, durante le quali un movimento di massa ha ridato fiato non solo al settore turistico, ma anche ai consumi", dichiara Gabriele Barbati, ceo di Triboo Shanghai. “Siamo fieri di poter rappresentare il Made in Italy con un brand di lusso come Sergio Rossi.