Lusso: Prada nuovo socio di Altagamma

16 ottobre 2019

MILANO (Finanza.com)

Prada entra a far parte di Altagamma, la Fondazione che riunisce 110 imprese dell’Alta Industria Culturale e Creativa Italiana, in qualità di socio. "L’attitudine creativa e imprenditoriale di Prada incarna al meglio i valori che accomunano le Imprese Altagamma e la filosofia della fondazione", si legge in una nota.Secondo Andrea Illy, presidente di Fondazione Altagamma, “L’ingresso di un brand prestigioso come Prada, che da decenni promuove nel mondo la creatività, l’eleganza, la capacità innovativa e l’acume imprenditoriale italiani, costituisce un momento significativo per Altagamma, e testimonia il percorso di crescita e di consolidamento che la Fondazione ha intrapreso negli ultimi anni”.