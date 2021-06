Lusso: Chanel prevede crescita fatturato del 35%, read across positivo per tutto il settore (analisti)

Alessandra Caparello 16 giugno 2021 - 10:11

MILANO (Finanza.com)

Secondo quanto riportato da FT, il CFO di Chanel prevede una crescita del fatturato 2021 di circa +35% vs. 2020, a sua volta in calo del 18% rispetto al 2019. Nel complesso questo implicherebbe una crescita del 10-11% rispetto al fatturato 2019, grazie a una ripresa a partire dal quarto trimestre del 2020, che ha ulteriormente accelerato nella prima parte del 2021.Secondo Equita, tenuto conto dell’esposizione di Chanel al segmento beauty (circa 1/3 del fatturato, più impattato dal calo del turismo nel duty free), della sua marginale esposizione all’online e della ridotta presenza in Cina (solo 15 negozi), è possibile che queste indicazioni del CFO del gruppo anticipino un certo margine di upside rispetto alle nostre stime per gli altri players. Gli esperti della Sim milanese mantengono la loro preferenza per Kering (relativamente più attraente, a 27x P/E22) e LVMH (leader di settore, a 33.5x P/E).