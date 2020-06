Lucisano: accordo con Tim e Mubi per titoli library

Daniela La Cava 25 giugno 2020 - 10:32

MILANO (Finanza.com)

Lucisano Media Group ha annunciato di avere siglato con Tim accordi di licenza per 41 opere con vendita di un pacchetto selezionato di film per la piattaforma Timvision, e con Mubi di un pacchetto di 18 opere filmiche. Timvision, la tv di Tim, offre nel proprio catalogo circa 40 opere già concesse in licenza dalla società dal 2017."Questo approccio al contempo ci consente di sfruttare al meglio le potenzialità di una Library considerevole: oggi disponiamo di ben 350 titoli, patrimonio derivante da oltre 60 anni di attività in cui abbiamo prodotto e distribuito più di 600 film che hanno contribuito a fare la storia del cinema", commenta Federica Lucisano, a.d. del gruppo.