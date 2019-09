Lucisano Media Group sigla contratto di sviluppo con Mediaset per la serie tv “Sienna”

simone borghi 24 settembre 2019 - 11:39

MILANO (Finanza.com)

Italian International Film (Lucisano Media Group) ha siglato un contratto con Reti Televisive Italiane (RTI), società (controllata di Mediaset), per lo sviluppo del progetto di lunga serialità televisiva sul quale gli autori di Lucisano Media Group hanno iniziato a lavorare nei mesi scorsi. Si tratta di “Sienna”, la nuova serie tv prodotta da Fulvio e Paola Lucisano per IIF con Federation Entertainment, primaria società di produzione televisiva francese specializzata anche nella distribuzione internazionale, per Canale 5. Il progetto punta a rinnovare la tradizione della grande epopea famigliare italiana affrescando una convulsa lotta per il potere sullo sfondo di una provincia permeata di arte, bellezza e antiche tradizioni.“Siamo entusiasti di tornare a collaborare con Mediaset e di farlo con una serie tv come ‘Sienna’, un progetto ambizioso che ha già attirato l’attenzione internazionale come dimostra l’accordo di co-produzione siglato con Federation Entertainment di Pascal Breton” ha affermato Paola Lucisano, Responsabile delle produzioni televisive di Lucisano Media Group.