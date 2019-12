Lucisano Media Group investe nel Cinema Andromeda di Roma

Daniela La Cava 18 dicembre 2019 - 14:22

MILANO (Finanza.com)

Lucisano Media Group, società quotata su Aim Italia, punta sul Cinema Andromeda di Roma. In occasione del ventesimo anniversario dello storico multisala romano, il gruppo investe sulla struttura di cui è proprietario "ampliandola e rinnovandola per rafforzare il suo ruolo di polo di aggregazione culturale e sociale per tutto il quartiere Primavalle". Nel dettaglio, il Cinema Andromeda si doterà di un’altra sala, che va ad aggiungersi alle 8 già presenti, per complessivi 1.175 posti, tutti accessibili ai portatori di handicap, dotate di proiettori Sony 4K e innovativo audio Dolby Atmos, tecnologie al passo con le sale europee.