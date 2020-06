Lu-Ve: da BNL 40 mln per investimenti ecosostenibili

Daniela La Cava 15 giugno 2020 - 12:36

MILANO (Finanza.com)

BNL Gruppo BNP Paribas ha strutturato un “positive loan” da 40 milioni di euro per Lu-Ve, tra i principali produttori europei di scambiatori di calore statici e ventilati per i mercati della refrigerazione, del condizionamento d’aria e del raffreddamento dei processi industriali.Il “positive loan” di BNL, si legge nella nota, prevede condizioni che diventano ulteriormente migliorative per l’azienda al raggiungimento di precisi obiettivi di sostenibilità. In particolare, nell’ambito della sostenibilità ambientale, Lu-Ve sta potenziando sempre di più l’introduzione nei suoi scambiatori di calore dei fluidi refrigeranti naturali (anidride carbonica, ammoniaca e propano) con zero o bassissimo ODP (Ozone Depletion Potenzial) e GWP (Global Warming Potential), in sostituzione degli idrofluorocarburi (HFC), soddisfacendo così le esigenze green dei propri clienti.