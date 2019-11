Lu-Ve: avviata produzione in stabilimenti in Cina e in Polonia

Daniela La Cava 7 novembre 2019 - 12:42

Lu-Ve, gruppo italiano attivo nel settore degli scambiatori di calore ad aria, ha avviato l’attività produttiva nei nuovi stabilimenti in Cina e in Polonia, costruiti nell’ambito di un piano di sviluppo internazionale che punta sui mercati con forte potenziale di crescita in Asia ed Europa.In particolare, a Tianmen nella provincia dello Hubei (Cina centro-meridionale), il nuovo stabilimento cinese del gruppo varesino dedica alla produzione 15.000 metri quadri – il doppio rispetto al precedente sito di Changshu (Area di Shanghai) – dei 19.000 totali, mentre in Polonia, nel parco economico di Gliwice, è stata avviata l’attività nel sito della controllata SEST Lu-Ve Polska, con 21.000 metri quadri dedicati alla produzione sui 60.000 totali del terreno.