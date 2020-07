Lseg, pronta a vendere Borsa Italiana

Daniela La Cava 31 luglio 2020 - 09:57

Il London Stock Exchange Group (Lseg) mette in vendita Borsa Italiana. Il gruppo londinese (controlla Borsa Italiana dal 2007) ha confermato di avere "avviato discussioni esplorative che potrebbero sfociare in una vendita della piattaforma MTS o potenzialmente di tutto il gruppo Borsa Italiana nel suo insieme". Non vi è alcuna certezza, precisa la nota, che Lseg deciderà di procedere con una transazione relativa a una di queste attività.Il tutto in un contesto in cui a giugno la Commissione europea ha annunciato l'avvio di un'indagine approfondita per valutare la proposta acquisizione di Refinitiv da parte del London Stock Exchange Group ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni. Lseg si attende, conclude la nota, di chiudere la transazione Refinitiv entro la fine del 2020 o all'inizio del 2021.