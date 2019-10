Lotteria degli scontrini: tre estrazioni al mese, primo premio da 50mila euro (Corriere)

Valeria Panigada 7 ottobre 2019 - 09:29

MILANO (Finanza.com)

Nella prossima Manovra, il governo sta pensando di inserire un meccanismo di lotteria con gli scontrini, per combattere l'evasione fiscale favorendo i pagamenti con moneta elettronica. Infatti, secondo quanto ipotizza il Corriere della Sera nell'articolo pubblicato oggi, a chi pagherà con carta di credito o bancomat verrà assegnato, a parità di importo, il doppio dei biglietti rispetto al pagamento in contanti. Non solo. L'assegnazione sarà automatica, a differenza di chi usa il contante che dovrà invece dare il proprio codice fiscale al negoziante.Il quotidiano ipotizza il meccanismo della lotteria: su ogni acquisto verranno emessi biglietti virtuali per partecipare alle estrazioni dei premi, tre al mese per poi diventare 1 alla settimana dal 2021. Il primo premio potrebbe esser di 50mila euro, il secondo di 30mila e il terzo di 10mila. Prevista anche una volta all'anno un'estrazione finale da 1 milione di euro.