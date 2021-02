Lotteria degli scontrini al via da oggi 1° febbraio

Alessandra Caparello 1 febbraio 2021 - 09:16

MILANO (Finanza.com)

Al via da oggi, 1° febbraio 2021, la lotteria degli scontrini. Effettuando acquisti di beni e servizi di almeno un euro pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi potranno essere generati biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione.La prima estrazione è fissata per giovedì 11 marzo e prevede la distribuzione di premi da 100.000 euro a 10 acquirenti e premi da 20.000 a 10 esercenti a fronte degli scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1° al 28 febbraio. Da giugno si aggiungeranno poi le estrazioni settimanali che distribuiranno ogni settimana 15 premi da 25.000 euro per chi compra e 15 premi da 5.000 euro per chi vende.