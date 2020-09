Lotta al contante, Gualtieri: 'sta per partire piano cashless, può essere grande leva contro evasione fiscale'

Laura Naka Antonelli 8 settembre 2020 - 07:49

MILANO (Finanza.com)

"Sta per partire piano cashless per la digitalizzazione dei pagamenti, c'è un boom in questi mesi. Può essere una grande leva per combattere l'evasione fiscale. Questo governo quando ha fatto annunci li ha rispettati". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, parlando alla Festa dell'unità del Partito democratico in corso a Modena. Ieri fonti di Palazzo Chigi hanno riferito che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato nella serata di ieri i principali prestatori di servizi di pagamento in Italia per il confronto preliminare necessario a varare il Progetto Italia Cashless."Tutti i partecipanti all'incontro sono pronti per partire e collaborare insieme al Governo per la piena riuscita del progetto"", hanno riferito le fonti.Nel suo discorso, il titolare del Tesoro ha parlato anche dell'"obiettivo di creare spazio per un taglio delle tasse", attraverso il Recovery Plan:"L'obiettivo che ci prefiggiamo in questo pacchetto di riforme che accompagneranno gli investimenti è fare entrare a regime riforme che possono aiutare a finanziarie una riduzione maggiore del carico fiscale"."Una pubblica amministrazione totalmente digitalizzata e un sistema di pagamenti più digitalizzato dell'attuale è un meccanismo che strutturalmente ridurrà l'evasione fiscale - ha precisato, riferendosi per l'appunto al piano per una Italia cashless, consentendo "un graduale aumento del gettito per sostenere la riforma fiscale"."Noi non siamo d'accordo con la flat tax ma siamo per tasse progressive" perché con la progressività "possiamo avere una riduzione del carico fiscale sul lavoro e sui redditi medio-bassi per un fisco più semplice meno astruso" e, anche, "un sistema fiscale più amico dell'ambiente e amico della famiglia e della genitorialità".