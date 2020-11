Lockdown Italia, Conte: 'su tutto territorio nazionale Dpcm prevede dad 100% per scuole secondo grado'

Laura Naka Antonelli 2 novembre 2020 - 13:17

MILANO (Finanza.com)

Didattica a distanza al 100% per tutte le scuole di secondo grado, ovvero per le superiori. E' questa una delle misure restrittive contenute nel nuovo Dpcm di Giuseppe Conte. L'annuncio è arrivato dallo stesso presidente del Consiglio, nel discorso che ha proferito alla Camera sugli interventi che il governo ha intenzione di lanciare per contrastare la pandemia del coronavirus COVID-19. Nell'annunciare la dad per le scuole superiori, Conte ha detto di sperare che la misura rimanga in vigore "in via temporanea".