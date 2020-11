Lockdown Italia, Conte: 'no a regime indifferenziato, Dpcm individua tre aree di rischio'

Laura Naka Antonelli 2 novembre 2020 - 13:11

MILANO (Finanza.com)

"Il Dpcm individuerà tre diverse aree di rischio, dove le misure restrittive lanciate a livello nazionale potranno diventare più severe". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel discorso che ha proferito alla Camera sulle misure restrittive che il governo ha intenzione di lanciare con il nuovo Dpcm, per contrastare la pandemia del coronavirus COVID-19.Il "quadro epidemiologico è particolarmente critico, la pandemia corre in tutto il continente, si va verso lo scenario 4, con alcune regioni che presentano rischi di tenuta dei servizi sanitari".Il presidente del Consiglio ha deciso tuttavia di lanciare misure che saranno modulate in base al diverso grado di criticità presenti nelle diverse aree.Il Dpcm va verso un piano che "introdurrà un regime differenziato basato su diversi scenari regionali", ha annunciato Conte alla Camera.