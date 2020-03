Locazioni: affitti sempre più cari, prezzi in aumento soprattutto a Milano e Bologna

Valeria Panigada 13 marzo 2020 - 11:27

MILANO (Finanza.com)

I canoni di locazione continuano a salire. Nelle grandi città sono in aumento del +2,3% per i monolocali, +1,8% per i bilocali e per i trilocali, secondo i dati raccolti dall'ufficio studi di Tecnocasa relativi al primo semestre del 2019. Per la prima volta, si segnalano canoni in rialzo su tutte e tre le tipologie analizzate. Milano e Bologna mettono a segno l’aumento dei canoni più importante rispettivamente con (+5,6%, +4,6% e +6,7%) e (+6,1%, +4,2% e +5,3%): tra le motivazioni c’è la riduzione dell’offerta sul mercato dovuta, in parte, alla crescita del fenomeno degli affitti turistici. Contribuisce, infine, al rialzo dei valori l’aumento di chi cerca casa in affitto perché non vuole o non riesce ad acquistare. Continua a funzionare il contratto a canone concordato.