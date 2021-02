Liquigas: presentato il Piano Strategico di Sostenibilità al 2025

Alessandra Caparello 9 febbraio 2021 - 11:21

MILANO (Finanza.com)

Salute e sicurezza; miglioramento della qualità dell'aria; valore per l'industria italiana; legalità; persone di Liquigas come abilitatori del cambiamento. Sono questi i cinque ambiti di intervento identificati nel framework degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) del Piano Strategico di Sostenibilità al 2025 presentato da Liquigas.Il Piano, si legge in una nota, rappresenta la piattaforma che armonizza progetti e le iniziative già avviate, come, per esempio, la realizzazione di infrastrutture canalizzate a GNL tramite project financing o il primo progetto educational incentrato sui temi della qualità dell’aria e della sostenibilità ambientale, con le nuove dimensioni sui cui Liquigas si impegna a intervenire. “Da sempre siamo convinti che la sostenibilità sia un asset determinante per generare sviluppo e benessere futuro. La scelta di Liquigas è quella di rafforzare ulteriormente il proprio impegno con nuove iniziative e obiettivi per rispondere concretamente alla chiamata all’azione che ci giunge dalle comunità territoriali. Il nostro Piano Strategico va proprio in questa direzione e mira a coinvolgere tutti i nostri stakeholder in un percorso pragmatico e trasparente”, commenta Simone Cascioli, Responsabile HSE, Sostenibilità e Innovazione di Liquigas.