Liquigas: partnership con Air Liquide per bio-GNL, per sviluppo carburanti alternativi

Daniela La Cava 23 marzo 2021 - 10:47

MILANO (Finanza.com)

Liquigas, società attiva in Italia nella distribuzione di GPL e GNL per uso domestico, commerciale e industriale, ha annunciato la firma di un accordo quinquennale in Italia con Air Liquide per la fornitura di biometano (sotto forma di bio-GNL). Si tratta di un impegno concreto per lo sviluppo, in Italia, di carburanti alternativi a basse emissioni di CO2, la cui produzione si inscrive in un approccio di economia circolare. Si tratta inoltre della prima partnership strategica di medio-lungo periodo in Italia per Liquigas, 100% parte del Gruppo internazionale SHV Energy.La partnership prevede una fornitura incrementale di BioGnl che sarà destinato da Liquigas al proprio mercato dell’autotrazione, per alimentare gli impianti di stoccaggio ed erogazione del biometano presso le sedi private di flottisti e società di autotrasporti, e presso le stazioni di rifornimento. Questa partnership, si legge nella nota, è un perfetto esempio di investimento nella direzione della sostenibilità e dei progetti di economia circolare, rientrando perfettamente in una delle cinque dimensioni individuate da Liquigas nel proprio piano strategico di sostenibilità al 2025. Nello specifico, si tratta dell’impegno per migliorare la qualità dell’aria e agire contro il climate change, sviluppando soluzioni a impatto ambientale contenuto e riducendo i consumi energetici. Per le prime forniture, previste per il secondo semestre 2021, il biometano sarà prodotto dai due impianti attualmente in costruzione a Truccazzano (Milano) e a Fontanella (Bergamo).