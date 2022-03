Lindbergh amplia la propria attività in Francia avviando la collaborazione con due multinazionali

simone borghi 23 marzo 2022 - 10:07

MILANO (Finanza.com)

Lindbergh ha dato il via alla collaborazione con due nuovi clienti in Francia. Si tratta della multinazionale tedesca Bizerba, leader nella produzione di bilance di precisione, già cliente di Lindbergh in Italia, e di AGCO, multinazionale americana leader nel settore della fornitura di ricambi per il settore delle macchine agricole. Le due società potranno usufruire del servizio a valore aggiunto di consegna notturna in-boot in-night offerto da Lindbergh tramite la piattaforma tecnologica proprietaria TLINQ, ideata per l’offerta di un ampio range di servizi integrati, specificatamente destinati ai tecnici manutentori.Il servizio in-boot in-night, nell’ambito dei servizi di network management proposti da Lindbergh riguarda la vendita di servizi e prodotti, forniti tramite consegna notturna direttamente a bordo dei veicoli in uso (entro le 7 del mattino) ai tecnici manutentori dell’industria e della manifattura, massimizzandone la produttività. L’importanza di questi accordi risiede nelle potenzialità di upselling di cui Lindbergh potrà beneficiare.