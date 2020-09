Lifebrain (Investindustrial) compra gruppo analisi Caravelli

Daniela La Cava 22 settembre 2020 - 14:19

MILANO (Finanza.com)

Lifebrain, gruppo attivo nei servizi di analisi e diagnostica di laboratorio controllata dal fondo Investindustrial, ha acquisito la proprietà del Gruppo Caravelli, storico presidio di analisi cliniche, diagnostica ambulatoriale, di genetica e di medicina del lavoro fondato a Bologna nel 1952. L’operazione, si legge in una nota, consente a Lifebrain di consolidare e rafforzare la presenza in Emilia-Romagna, dove già conta oltre 20 centri nelle Province di Bologna, Ferrara, Parma, Piacenza e Reggio Emilia.Con oltre 55mila pazienti assistiti all’anno e 300mila esami erogati, il Gruppo Caravelli rappresenta un punto di riferimento per la salute dei bolognesi, in grado di offrire prestazioni di diagnostica di laboratorio ed ambulatoriale sia di base che di alta specializzazione, grazie al supporto di personale medico specializzato nelle principali branchie della diagnostica.