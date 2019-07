Lettera di Mustier ai dipendenti Unicredit: uscite saranno gestite con prepensionamenti

Titta Ferraro 24 luglio 2019 - 08:03

MILANO (Finanza.com)

Unicredit non conferma ne smentisce le indiscrezioni circa maxi tagli del personale, ma ci pensa il suo ad, Jean Pierre Mustier, a cercare di stemperare le tensioni scrivendo ai 86 mila dipendenti del gruppo."Ogni evoluzione del gruppo e di tutte le nostre banche sarà gestita attraverso il prepensionamento e, come sempre, in modo socialmente responsabile e in linea con le rappresentanze dei lavoratori del gruppo", scrive Mustier che rimanda al prossimo piano industriale, il arrivo il 3 dicembre, ogni decisione in merito.L'amministratore delegato della banca di piazza Gae Aulenti precisa che la sfida principale del nuovo piano è quella di raggiungere maggiore efficienza "dall'ottimizzazione delle attivita'" con una semplificazione di processi e prodotti "attraverso l'automazione e la digitalizzazione" all'interno di un contesto di debole crescita economica e di tassi negativi previsti per i prossimi anni in Europa.