Lettera Bce alla Pop Sondrio per accelerare trasformazione in spa

11 agosto 2021

Entro il 2021 la Popolare di Sondrio dovrà trasformarsi in società per azioni (spa) e la Vigilanza Bce è nuovamente andata in pressing sull'istituto per avere chiarimenti in merito. Stando a quanto riportato da Il Sole 24 Ore, l'Eurotower avrebbe scritto all’istituto di Sondrio per avere un aggiornamento rispetto all’iter di trasformazione. Nel dettaglio la richiesta è di avere un piano dettagliato che indichi i passaggi procedurali e le relative tempistiche.Pressing della Bce, che stando a quanto riporta il quotidiano di Confindustria, ha comportato subito una risposta della Pop Sondrio, ritenuta non esaustiva.A Piazza Affari il titolo Pop Sondrio sale oggi dell'1,58% a 3,84 euro.