Letta riesuma proposta di Grillo su voto ai sedicenni: è urgente, facciamolo entro un anno

Dare voce alla generazione Greta con una riforma costituzionale da fare in un anno, ossia il voto ai sedicenni. E' la proposta lanciata da Enrico Letta. L'ex premier, intervistato da Repubblica, dice che "è un’occasione storica". Alla domanda se sapeva che è una vecchia proposta di Beppe Grillo, l'esponente del Pd e attuale direttore della scuola SciencesPo di Parigi rivendica che lui aveva già avanzato la proposta di dare il voto ai sedicenni già due anni fa. "Adesso dico che è urgente, e che con questa maggioranza si può fare. È un modo per dire a quei giovani che abbiamo fotografato nelle piazze, lodando i loro slogan e il loro entusiasmo: vi prendiamo sul serio e riconosciamo che esiste un problema di sottorappresentazione delle vostre idee, dei vostri interessi", sono e parole di Letta.Nelc orso del'intervista al quotidiano diretto da Carlo Verdelli, il'ex premier rimarca che "adesso bisogna accelerare sul green new deal, coniugarlo con la lotta alle diseguaglianze, non permettere che il ministro Costa metta la faccia su un testo vuoto. Aspettare magari, ma fare bene il decreto sul climate change, d’intesa con Bruxelles. Sono anche d’accordo con la lotta al contante: basta con la palla delle vecchiette che non sanno andare al bancomat".