Letta: 'Ue metta soldi direttamente nelle tasche di cittadini e imprese'

Laura Naka Antonelli 25 maggio 2020 - 09:51

MILANO (Finanza.com)

"I fondi che si stanno negoziando in Europa non vengano distribuiti dai singoli Stati: sia direttamente Bruxelles a metterli nelle tasche di cittadini e imprese". Così l'ex presidente del Consiglio Enrico Letta, in una intervista a La Stampa."C'è uno scarto impressionante tra quello che sta facendo l'Europa e la percezione dei cittadini: secondo i sondaggi, molti credono che ci stiano aiutando più Cina e Russia, con qualche milione di euro, dell'Unione europea che sta mettendo miliardi. La gente deve percepire che le risorse che ci aiuteranno a ripartire sono targate Ue".