Letta: 'Italia spenda bene soldi Recovery Fund. Su Mes Europa non capirebbe mancato utilizzo'

Laura Naka Antonelli 4 settembre 2020 - 13:25

MILANO (Finanza.com)

"Una quantità così grande di soldi darà all'Italia l'opportunità di fare quello che non è stato fatto in passato", a condizione che "venga spesa bene". Così l'ex premier Enrico Letta, intervistato da Steve Sedwick della Cnbc, a margine del forum Ambrosetti, ha parlato del Recovery Fund, il bazooka anti-COVID 19 su cui il Consiglio europeo ha trovato l'intesa nel mese di luglio, caratterizzato da una potenza di fuoco di 750 miliardi di euro, tra prestiti e sussidi. Letta ha affermato che il fondo è "l'ultima chance per l'Europa e, soprattutto, per l'Italia". In un'intervista alla televisione Class CNBC, l'ex presidente del Consiglio ha anche affermato che "L'Europa non capirebbe se l'Italia non utilizzasse i fondi del #Mes.La 46esima edizione del Forum Ambrosetti, che quest'anno prende il nome di "Lo Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive" e che si tiene come ogni anno a Villa d'Este, a Cernobbio, è partita oggi, venerdì 4 settembre. L'evento si concluderà domenica 6 settembre.