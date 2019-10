Leopolda 2019, Renzi insiste su Quota 100: stop subito per finanziare il Family Act

Titta Ferraro 18 ottobre 2019 - 16:24

MILANO (Finanza.com)

Cancellare Quota 100 per finanziare il Family Act. L'ex premier Matteo Renzi torna ad attaccare Quota 100 alla vigilia della Lepolda 2019. "Domattina spiegheremo perché secondo noi quella misura, che investe 20 miliardi in tre anni guardando solo ai pensionandi, è ingiusta - rimarca Renzi nell'enews in cui presenta il programma della manifestazione. I soldi di Quota 100, prosegue il leader di Italia Viva, dovrebbero andare ai giovani, alle coppie, alle famiglie, agli stipendi e ai servizi. "Noi voteremo un emendamento per cancellare Quota 100 e dare quei soldi alle famiglie e agli stipendi: vediamo che cosa faranno gli altri", conclude Renzi.Nelle scorse settimane la proposta di Renzi di inserire l'addio anticipato a Quota 100 già nella finanziaria 2020 ha trovato l'opposizione delle altre forze di governo.