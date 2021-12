Leone Film Group: nominato nuovo cda di Lotus Production

Redazione Finanza 22 dicembre 2021 - 14:16

Leone Film Group ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione della controllata Lotus Production (società del Gruppo Leone specializzata nella produzione e coproduzione di opere cinematografiche e televisive), a seguito delle dimissioni di Antonio Belardi dalla carica di presidente del cda. Oggi si è tenuta l’assemblea ordinaria che ha nominato il nuovo board, con durata triennale: Raffaella Leone è stata eletta presidente e amministratore delegato, mentre Andrea Leone è l'amministratore delegato e Federico Polimanti consigliere."Pertanto le deleghe relative all’attività di produzione del Gruppo Leone faranno capo, in via disgiunta, al presidente Raffaella Leone ed all’amministratore delegato Andrea Leone", si legge in una nota del gruppo.