Leonardo vola a +3,6% sul Ftse Mib, mercato guarda a maxi-commessa Grecia

Titta Ferraro 19 aprile 2021 - 14:13

MILANO (Finanza.com)

Ulteriore accelerazione a Piazza Affari del titolo Leonardo che svetta con un +3,6% a 7,294 euro. A dare slancio al titolo è il maxi-accordo annunciato da Grecia e Israele nel settore della Difesa e che comprende un contratto da 1,65 miliardi di dollari per l’istituzione e il funzionamento di un centro di addestramento per l’aeronautica militare greca da parte dell’appaltatore israeliano della difesa Elbit Systems per 22 anni. Il centro sarà dotato anche di 10 velivoli di addestramento M-346 di Leonardo. Stando alle stime di Banca Akros tale commessa può valere per Leonardo più di 300 milioni.