Leonardo: vinto contratto da 30 milioni per fornitura due elicotteri alla tedesca Wiking

Valeria Panigada 19 giugno 2019 - 12:02

MILANO (Finanza.com)

Leonardo ha vinto un contratto dal valore di 30 milioni di euro con la tedesca Wiking Helikopter Service per due elicotteri AW139. Questi due modelli, in consegna tra il 2019 e il 2020, saranno utilizzati per effettuare operazioni di trasporto offshore in Nord Europa incrementando ulteriormente la flotta, attualmente composta da quattro AW139, che Wiking impiega nella regione.