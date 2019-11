Leonardo, vinti contratti per cinque elicotteri con Abu Dhabi Aviation

Valeria Panigada 18 novembre 2019 - 12:16

MILANO (Finanza.com)

Leonardo ha annunciato oggi, nel corso di una cerimonia ufficiale al Dubai Air Show, la firma con Abu Dhabi Aviation di contratti per cinqueelicotteri, comprendenti tre AW139 e due AW169, con consegne previste nel 2020. Si tratta del primo ordine per elicotteri AW169 per questo cliente e che si aggiungono ai 16 AW139 già presenti nella flotta di Abu Dhabi a supporto prevalentemente dell’industria Oil & Gas. Questi nuovi elicotteri rafforzeranno il supporto all’industria oil & gas dentro e fuori gli Emirati Arabi Uniti e soddisferanno la domanda per servizi di trasporto, elisoccorso e altre applicazioni, in vista dell’elevata domanda nel 2020.