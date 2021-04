Leonardo torna in positivo, per analisti improbabile cancellazione ordine elicotteri Turchia

Titta Ferraro 12 aprile 2021 - 11:53

MILANO (Finanza.com)

Il titolo Leonardo risale la china a Piazza Affari e torna in positivo (+0,25% a 7,088 euro) dopo che in avvio era arrivato a cedere il 2% complici le possibili cattive notizie in arrivo dalla Turchia. Stando a quanto riportato nel weekend dai quotidiani Repubblica e Il Fatto Quotidiano ci sarebbe il rischio che salti la commessa da oltre 70 milioni di euro riguardante l’acquisto di dieci elicotteri d’addestramento AW169 da parte della Turchia in seguito alle tensioni diplomatiche scatenate dalle dure parole di Mario Draghi contro Erdogan.Gli analisti di Equita SIM ritengono improbabile che venga cancellato l'ordine e nel caso rappresenterebbe solo lo 0,2% del portafoglio ordini e se fosse interamente incluso nei numeri del 2021 si tratterebbe dello 0,5% del fatturato e meno dell'1% dell'EBIT.