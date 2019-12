Leonardo tonica in Borsa su nuovi contratti e intesa in Colombia

Daniela La Cava 4 dicembre 2019 - 14:28

MILANO (Finanza.com)

Seduta intonata al rialzo per Leonardo che sovraperforma l'indice Ftse Mib grazie ai nuovi ordini e intese annunciati nelle ultime ore. Il titolo del gruppo guidato da Alessandro Profumo avanza di circa il 2% a 10,42 euro, dopo avere toccato un massimo in mattinata a 10,47 euro.Oltre al contratto quinquennale del valore di 16 milioni di euro che si è aggiudicata Telespazio (joint venture tra Leonardo al 67% e Thales al 33%) e a quello ottenuto dalla controllata americana Drs per 60 milioni di dollari, ieri Leonardo e CODALTEC (COrporacion De ALta TECnologia para la defensa) hanno firmato un Memorandum of Understanding per avviare una collaborazione volta a identificare progetti e opportunità commerciali in Colombia."La crescita internazionale è un obiettivo strategico", affermano gli analisti di Equita sottolineando tuttavia che" i frutti di questa collaborazione immaginiamo siano diluiti nel tempo".Gli analisti della sim mantengono una valutazione buy su Leonardo, con target price di 12,5 euro. Il consensus degli analisti su Bloomberg indica per Leonardo il 78,9% di giudizi Buy e il 21,1% Hold, e nessun Sell.