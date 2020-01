Leonardo: tonica in Borsa su contratto negli Stati Uniti, analisti positivi

Daniela La Cava 14 gennaio 2020 - 11:01

MILANO (Finanza.com)

Seduta intonata al rialzo per Leonardo a Piazza Affari, dove il titolo mostra un rialzo dello 0,8% circa a 11,4 euro in scia all'annuncio di un nuovo contratto negli Stati Uniti. Il gruppo si aggiudicato, attraverso AgustaWestland Philadelphia, un contratto del valore di 176,5 milioni di dollari (pari a circa 158,5 milioni di euro) presso il Dipartimento della Difesa Usa per la produzione e la consegna di 32 elicotteri modello TH-73A."Consideriamo il nuovo contratto, un aggiornamento decisamente positivo per Leonardo", scrivono gli analisti di Mediobanca Securities che confermano la raccomandazione outperform e target price di 14 euro sul gruppo guidato da Alessandro Profumo. "La notizia è chiaramente positiva e non scontata", commentano anche gli analisti di Banca Akros che mantengono la valutazione buy e il prezzo obiettivo a 15,5 euro su Leonardo.