Leonardo termina il 2021 con ricavi per oltre € 14 miliardi. Utile netto +142% a € 587 milioni

Redazione Finanza 11 marzo 2022 - 06:12

MILANO (Finanza.com)

Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, riunitosi ieri sotto la presidenza di Luciano Carta, ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Dal bilancio emerge che il colosso della difesa ha terminato il 2021 con ricavi in crescita del 5% a € 14,1 miliardi, Ebita a € 1,123 miliardi (+20%), e un utile netto di € 587 milioni, in crescita del 142% su base annua, un flusso di cassa operativo di €209 milioni, in crescita di ben il 423% e a un valore doppio rispetto alla guidance, e ordini a € 14,3 miliardi, in rialzo del 4%.