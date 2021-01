Leonardo svilupperà infrastrutture diagnostiche del reattore ITER

Daniela La Cava 28 gennaio 2021 - 12:05

MILANO (Finanza.com)

Leonardo, attraverso la sua controllata Vitrociset, si è aggiudicata la gara indetta da ITER Organization per lo sviluppo delle infrastrutture diagnostiche del reattore e i relativi servizi di ingegneria. Lo ha comunicato l'ex Finmeccanica sottolineando che ITER è uno dei progetti più ambiziosi al mondo nel campo dell'energia. In Francia, nel dipartimento delle Bouches-du-Rhône, 35 Paesi sono impegnati nella costruzione del più grande Tokamak mai progettato, unamacchina che deve dimostrare che la fusione - l'energia del Sole e delle stelle - può essere utilizzata per laproduzione di energia elettrica su larga scala, basata su tecnologie sicure e proveniente da fonti rinnovabili. Irisultati del programma scientifico di ITER saranno decisivi per aprire la strada alle centrali a fusione didomani. A oggi il programma ha ricevuto finanziamenti per oltre 20 miliardi di euro e l‘obiettivo primario èl’accensione del cosiddetto primo plasma nel 2025.