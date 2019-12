Leonardo: svelata nuova tecnologia radar per il programma Tempest

Valeria Panigada 18 dicembre 2019 - 15:16

MILANO (Finanza.com)

Leonardo, presso il suo centro di Luton nel Regno Unito, ha svelato oggi le capacità di una nuova tecnologia di allerta radar come parte delleattività in corso di sviluppo per il Tempest, il programma per un sistema aereo da combattimento di nuova generazione che vedrà Regno Unito, Italia e Svezia collaborare per il progetto. Nel corso di una dimostrazione in laboratorio, il nuovo sensore ha mostrato una capacità di rilevamento quattro volte superiore rispetto a quelle di un radar tradizionale, pur essendo di dimensioni dieci volte inferiori paragonato a un sistema standard.Leonardo è una delle quattro società del Team Tempest che sta sviluppando un sistema aereo da combattimento di ultima generazione per il Regno Unito e le nazioni partner. Il ruolo di Leonardo è quello di sviluppare la sensoristica del Tempest e di integrarla nel sistema di missione della piattaforma. La società è già al lavoro per la realizzazione di alcune delle tecnologie del nuovo programma, in linea con la tabella di marcia che prevede l’entrata in servizio del primo velivolo con la Royal Air Force nel 2035.