Leonardo, stretta partnership con Microsoft per digitalizzazione PA

Redazione Finanza 26 maggio 2021 - 12:52

MILANO (Finanza.com)

Leonardo collaborerà con Microsoft per la realizzazione di progetti per la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione Italiana e perle infrastrutture critiche nazionali, focalizzandosi sulla protezione dei dati e l’impiego di tecnologie e soluzioni cloud avanzate. La cooperazione, in base ad un Memorandum of Understanding siglato dalle due parti, prevede la progettazione e la realizzazione degli elementi necessari alla creazione del Polo Strategico Nazionale (PSN) che gestirà gli asset tecnologici in grado di abilitare i servizi più sensibili del paese. L’iniziativa potrà quindi estendersi a tutte le infrastrutture ‘critiche’ italiane.Verranno, in definitiva, messe a fattor comune, da una parte, l’esperienza pluriennale di Leonardo nella Cyber Security e partner della PA e, dall’altra, le competenze e l’ampia diffusione di tecnologie e soluzioni avanzate nel cloud nel settore pubblico e privato che caratterizzano l’offerta di prodotti e servizi di Microsoft.In questo modo, Leonardo si candida così al ruolo di System Integrator e responsabile della Cyber Security per la trasformazione digitale e il consolidamento dei data center della Pubblica Amministrazione.