Leonardo: stop al ribasso a -6,48%, titolo sprofonda ai minimi dal 2013 con -60% Ytd

Titta Ferraro 28 ottobre 2020 - 09:46

MILANO (Finanza.com)

Sospensione per eccesso di ribasso sul prezzo di controllo per Leonardo che risulta il peggior performer del Ftse Mib. Al momento dello stop il titolo cedeva il 6,48% a 4,14 euro. Per il colosso della Difesa si tratta dei minimi dal lontano 2013. Da inizio anno Leonardo ha ceduto oltre il 60% del proprio valore, terzo peggior performer di tutto il Ftse Mib.