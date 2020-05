Leonardo: sottoscritte due nuove linee di credito per 2 miliardi

Valeria Panigada 7 maggio 2020 - 07:47

MILANO (Finanza.com)

Leonardo ha sottoscritto nuove linee di credito con un pool di banche internazionali per un valore complessivo di 2 miliardi di euro. Questa cifra sommata alle disponibilità liquide e alle linee di credito preesistenti, permetterà al gruppo della difesa di contare su una liquidità totale di oltre 5 miliardi. “Le due nuove linee di credito rappresentano una ulteriore conferma dell’impegno di Leonardo nel perseguire una strategiafinanziaria disciplinata anche in un periodo eccezionale come questo - ha precisato Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, -Questa operazione consentirà di rafforzare ulteriormente la liquidità del gruppo e garantire adeguata flessibilità finanziaria nel mutato contesto economico causato dalla pandemia Covid-19”. Le linee di credito hanno una durata fino a 24 mesi e non prevedono covenant finanziari.