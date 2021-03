Leonardo sopra muro 7 euro in attesa dei conti 2020

Daniela La Cava 9 marzo 2021 - 12:58

MILANO (Finanza.com)

Leonardo si muove in territorio positivo in attesa dei risultati finanziari per il 2020, che verranno diffusi stasera a mercati chiusi (con la call prevista domani mattina a partire dalle 8). Sul Ftse Mib, il titolo delll'ex Finmeccanica sale di quasi il 3% a 7,102 euro.In attesa dei conti, gli analisti di Equita si attendono per il 2020 ricavi in flessione a 13,48 miliardi di euro (-2%) e un utile netto atteso in ribasso del 67% a 271 milioni contro gli 821 milioni registrati nel 2019. Calo a doppia cifra anche per l'Ebita che dovrebbe attestarsi a 999 milioni (-19%), mentre la posizione finanziaria netta dovrebbe essere pari a 3,24 miliardi rispetto alla guidance di 3,3 miliardi."Crediamo che il mercato abbia già scontato gli obiettivi del gruppo nel 2020", sottolineano gli esperti di Intesa Sanpaolo che confermano la raccomandazione d'acquisto (rating buy) su Leonardo. "Nel 2021, a nostro avviso il gruppo continuerà a essere penalizzato dalla debolezza delle operazioni civili, mentre ci aspettiamo una continua performance positiva sul lato militare", aggiungono gli analisti.A fine gennaio Leonardo ha comunicato al mercato l'analisi preliminare della performance attesa nel 2020 che evidenzia per la società "una performance nel quarto trimestre in linea con le aspettative". Il gruppo guidato da Profumo ha indicato che il 2020 si è concluso in maniera positiva, ottenendo ottimi risultati grazie alla performance del business militare/governativo in tutte le divisioni, a fronte di una minor contribuzione del civile.