Leonardo si unisce al distretto spaziale australiano Lot Fourteen di Adelaide

Daniela La Cava 17 settembre 2020 - 12:37

MILANO (Finanza.com)

Leonardo supporta l'ecosistema spaziale dell'Australia Meridionale (South Australia) e stabilisce una presenza per le sue attività di servizi spaziali – attraverso la controllata e-GEOS - in collaborazione con SmartSat CRC. e-GEOS è una joint venture tra Telespazio – controllata di Leonardo – e l’Agenzia Spaziale Italiana."Il South Australia è la capitale della difesa e dello spazio del Paese ed è fantastico vedere un'altra incredibile azienda internazionale che sceglie il South Australia per fare affari. Il forte interesse mostrato dai principali attori nazionali e internazionali è un ottimo vantaggio per il South Australia ed è un'ulteriore prova che Lot Fourteen è una calamita per gli affari e posti di lavoro. L’arrivo di Leonardo al Lot Fourteen rafforza il forte impegno del mio governo nel creare un hub unico che genererà migliaia di posti di lavoro per gli australiani meridionali, oggi e nel futuro," ha dichiarato il premier dell’Australia Meridionale, Steven Marshall.In qualità di fornitore mondiale nel settore spaziale, Leonardo è pronta a collaborare con l'industria spaziale australiana per stimolare la crescita locale e la competitività internazionale. Leonardo Australia è la controllata regionale di Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia tra le prime dieci società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, con ricavi annuali di 23 di dollari australiani.