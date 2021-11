Leonardo si rafforza nell’elisoccorso Usa: due nuovi contratti per AW119Kx e AW169

Daniela La Cava 3 novembre 2021 - 16:34

MILANO (Finanza.com)

Durante l’AMTC 2021 (Air Medical Transport Conference in Texas), il salone dedicato al soccorso aereo che si è chiuso ieri, Leonardo ha annunciato un ulteriore rafforzamento della sua presenza nel mercato dell’elisoccorso negli Stati Uniti con nuovi contratti. "Queste ultime vendite confermano la costante crescita della presenza degli elicotteri di Leonardo nel mercato di riferimento in Nord America, con una flotta che oggi supera le 100 unità e composta dai modelli AW119, AW109, AW169 e AW139", segnala la nota.I contratti annunciati all’AMTC includono due elicotteri monomotore AW119Kx con capacità IFR (Instrument Flight Rules – in grado di operare secondo le regole del volo strumentale) e un elicottero intermedio leggero AW169 per l’operatore Life Link III, oltre a un AW169 destinato a Intermountain Life Flight.