Leonardo si rafforza nel settore spazio, aumentata partecipazione in Avio al 29,6%

Valeria Panigada 15 giugno 2020 - 10:40

MILANO (Finanza.com)

Lenardo rafforza la sua posizione nel settore dello spazio attraverso l'aumento della partecipazione in Avio. Il gruppo guidato da Alessandro Profumo ha infatti acquistato ulteriori azioni di Avio, pari al 3,75%, portando la sua partecipazione a salire al 29,63%. L'acquisto di un'ulteriore quota ha previsto un esborso totale di circa 14 milioni di euro. "L’operazione - si legge nella nota - rappresenta un ulteriore consolidamento del ruolo di Leonardo quale partner industriale di Avio e della posizione di Leonardo in un settore rilevante, strategico e con importanti prospettive di sviluppo come lo Spazio, in particolare per quanto riguarda il segmento dei lanciatori, anche grazie al significativo contributo dell’Italia ai programmi di collaborazione europei".