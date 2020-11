Leonardo si rafforza in Brasile: sei elicotteri AW119Kx per Polícia Rodoviária Federal

Redazione Finanza 30 novembre 2020 - 12:30

MILANO (Finanza.com)

Leonardo ha annunciato che la Polícia Rodoviária Federal (PRF) del Brasile - la Polizia Stradale Federale - introdurrà in servizio sei elicotteri monotore AW119Kx. L’arrivo in Brasile della prima delle sei macchine è previsto per l’inizio del prossimo anno mentre la consegna dei restanti elicotteri si concluderà entro la metà del 2021. Leonardo indica che gli AW119Kx saranno utilizzati dalla Air Operations Division (DOA) - il reparto aereo - dalle sue sedi, collocate nelle cinque regioni del Brasile, per un’ampia gamma di missioni tra cui trasporto passeggeri, salvataggio, elisoccorso, antincendio, sorveglianza e ordine pubblico.