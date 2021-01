Leonardo si avvicina a quota 6 euro, Akros dice ancora buy e si concentra sul tema Egitto

Redazione Finanza 19 gennaio 2021 - 14:53

Seduta positiva a Piazza Affari per Leonardo che sale di circa l'1%, scambiando a 5,92 euro. Gli analisti di Banca Akros si sono oggi soffermati sul titolo dell'ex Finmeccanica, confermando la raccomandazione buy e il target price di 6,5 euro. "La notizia che l'Egitto sta ricevendo i suoi elicotteri “AW149” è positiva", scrivono gli esperti ricordando che "Leonardo ha avuto ha avuto difficoltà nella consegna dei suoi prodotti finiti a causa delle restrizioni legate alla pandemia. Questo ha comportato un aumento del capitale circolante netto con un impatto negativo sul free operating cash flow (-2,6 miliardi di euro a fine settembre 2020), "rendendo sfidante l'obiettivo per raggiungere la guidance sul free operating cash flow 'neutral'"."I due contratti in Slovenia e nei Paesi Bassi dimostrano il dinamismo di Leonardo", aggiungono da Banca Akros stimando che “il contratto sloveno valga 20/30 milioni di euro, mentre è difficile valutare il valore di quello olandese (forse poche decine di milioni) a causa della mancanza di informazioni dettagliate". Nel complesso, gli analisti della banca ritengono "le notizie di oggi positive e non scontate" dal mercato.