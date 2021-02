Leonardo: senza fondamento ipotesi Cingolani in futura compagine governativa

Redazione Finanza 2 febbraio 2021 - 11:40

MILANO (Finanza.com)

In merito alle indiscrezioni riportate da alcuni media relative a un possibile inserimento di Roberto Cingolani, chief technology & innovation officer di Leonardo, in una futura compagine governativa, si precisa che l’ipotesi è destituita di ogni fondamento e che il Prof. Cingolani non è un componente del consiglio d’amministrazione della stessa Leonardo. Lo si apprende in una nota dell'ex Finmeccanica.