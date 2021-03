Leonardo schizza fino a +7% in Borsa, Morgan Stanley apprezza guidance ordini 2021

Titta Ferraro 10 marzo 2021 - 11:39

MILANO (Finanza.com)

Leonardo accelera ulteriormente in testa al Ftse Mib arrivando a segnare +7% in area 7,6 euro. Leonardo ha chiuso il 2020 con ricavi pari a 13,41 miliardi di euro, sostanzialmente in linea con il dato del 2019, e utile netto scivolato a 241 milioni di euro, ossia il 70,4% in meno rispetto al 2019 risentendo del peggioramento dell’EBITA. Il quarto trimestre 2020 ha visto ricavi per 4,39 mld, poco sotto la stima di consensus (4,46 mld).La guidance 2021 vede ordini in area 14 miliardi, Ebita 2021 tra 1,075 e 1,125 miliardi di euro (stima di consensus era 1,06 miliardi). Il gruppo della Difesa indica ricavi per 13,8 – 14,3 mld, in crescita rispetto al 2020 grazie all’apporto dei nuovi ordinativi e allo sviluppo di attività a portafoglio su programmi militari/governativi, in particolare EFA Kuwait.Morgan Stanley, che è equal-weight sul titolo, rimarca come all'interno del mix la divisione elicotteri risulta essere andata leggermente al di sopra delle stime, con invece l'elettronica, la difesa e la sicurezza un po' peggio. La casa d'affari Usa vede come positivo l'outlook di ordini per 14 mld nel 2021."Guidance 2021 coerente con le attese. Il problema è la divisione aerostrutture", rimarca invece Equita SIM.