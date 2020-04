Leonardo scatta in Borsa con oltre +7%. Rinnovo vertici alle porte, Alessandro Profumo riconfermato?

Laura Naka Antonelli 6 aprile 2020 - 16:18

MILANO (Finanza.com)

Leonardo sotto i riflettori, dopo le indiscrezioni del Sole 24 Ore, che ha riportato che il premier Giuseppe Conte dovrebbe prendere una decisione entro il 18 aprile sulle nomine dei vertici delle grandi societĂ pubbliche come Eni, Enel, Poste, Leonardo per l'appunto, Enav, Mps, Terna.Banca Imi ha diramato una nota oggi, in cui scrive di ritenere "probabile" una conferma di Alessandro Profumo nella carica di ceo, fattore che dovrebbe garantire "al gruppo la continuitĂ in questo scenario attuale sfidante".Tuttavia, rilevano gli analisti, secondo i rumor del Sole 24 Ore il governo starebbe valutando anche altri candidati, tra cui Francesco Caio, ex AD di Avio. Boom del titolo, in rally di oltre +7% a 6,764 a Piazza Affari.